『iPhoneXs Max 64GB SIMフリー ゴールド【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 05時 42分に出品され03月25日 05時 42分に終了予定です。即決価格は10,350円に設定されています。現在157件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhoneXs Max 64GB SIMフリー ゴールド バッテリー最大容量80% 割れあり



iPhone XS Max 64GB ゴールド SIMフリー

ブランド：Apple iPhone iPhone XS Max

画面サイズ：6.5 インチ

内蔵ストレージ容量：64GB

SIM情報：SIMフリー

対応SIMサイズ：nanoSIM

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能

認証機能：顔認証

Apple Pay：対応

センサー：加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー

色：ゴールド系



FaceIDは機能していますが割れでフロントカメラがボケていて顔の登録ができません。



他の全ての機能に問題がないことを確認済みです。



利用制限、アクティベーションロックも掛かっていません。



IMEI (製造番号)···357304093292659 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 傷や汚れあり