『【専用箱付き美品】スワロフスキー 「2012年限定生産品 Lucky Mo」【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 01時 47分に出品され03月15日 01時 47分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【専用箱付き美品】

スワロフスキー 「2012年限定生産品 Lucky Mo」1096750



✓幸運の四葉のクローバーと、幸運を呼ぶと言われるナナホシテントウムシがプリントされているラッキーMo。



購入後ずっと保管しておりましたので新品同様です。



商品名：スワロフスキー Lucky mo クリスタル lovlots ラブロッツ

2012年限定品

大きさ：横5cm x 縦4.5cm

内容：画像の置物1点、専用箱1点、置台（ミラー）、購入時のお買上証明書

※箱には経年劣化がございます。



#SWAROVSKI #スワロフスキー #オブジェ

#置物 #ラブロッツ #ラッキーモウ 商品の情報 カテゴリー: ホビー・楽器・アート>>>美術品・アンティーク・コレクション>>>工芸品 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: スワロフスキー