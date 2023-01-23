『アドーア ライトリバーノーカラーコート ブラック 21AW ミドル丈【2024年最新】 』はヤフオクでから04月09日 05時 53分に出品され04月09日 05時 53分に終了予定です。即決価格は20,500円に設定されています。現在474件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ＊お値下げ歓迎中です＊

希望額のご登録もお待ちしております♪

秋冬物も出品していますよ＊





アドーア ADORE





サイズ38 M 黒 レディース 長袖 冬 コート リバー ダブルフェイス







♡ライトリバーノーカラーコート

定価 ¥94,600円





ADORE定番のライトリバー素材のミドルコートです。





ウールにナイロンとポリエステルを混紡することにより適度なハリ・コシを出して仕上げた接結リバー素材です。





軽く起毛し、暖かな質感と膨らみを引き出しています。

一重仕立てなので、とても軽いコートとなっております。



短めの丈なので小柄な方にもおすすめです＊

お色もブラックなのでコーディネートもしやすく

1枚は持っておきたいコートです(^^)





クローゼットに大切にしまっておりました。

お探しの方はぜひどうぞ。

1〜2日ですぐ発送可能です(^^)







♡サイズ 38



バスト 着丈 ゆき丈 スリット

140CM 90CM 77.5CM26CM

※オンラインサイトより引用致しました









♡素材

毛 50% ポリエステル 25% ナイロン 25%





※とても綺麗な状態だと思いますが、自宅保管品のためたたみジワやわずかな傷なども許せない方はご遠慮ください



※タイトルや説明文にない撮影小物は付きません。





即購入OKです。

フォロー割&まとめ割いたしますので、ご購入前にお声掛けください





サイズ...M

カラー...ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: アドーア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ アドーア ライトリバーノーカラーコート ブラック 21AW ミドル丈