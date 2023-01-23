『極美品 一点物 US古着 70s unknown RANCH COAT L【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 07時 55分に出品され03月19日 07時 55分に終了予定です。即決価格は10,205円に設定されています。現在561件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○70s vintage unknown RANCH COAT チェックランチコート 緑 茶 ベージュ L











○ウール











○size L(表記サイズ無しですが実寸を参考にこちらにカテゴライズさせて頂いております。詳しくは下記サイズにてご確認ください)

肩幅 49cm

身幅 60cm

着丈 72cm

袖丈 59cm



※着用感に関しましては身長 体重 体型による個人差がございますので返答致しかねます。実寸を参考にお手持ちのお洋服にてご確認くださいませ^ ^









○メンズカテゴリーですがデザイン カラーリング サイズ感から女性の方が着用しても良い雰囲気です^ ^











○ジェンダーレスな今、男女問わずユニセックスに着用して頂けます♪











○USED品につき使用感がございます。古着にご理解の無い方、状態を気にされる方は購入をお控えください。また美品表記しているお品に関しましては新品 未使用品と異なりあくまで古着レベルでの状態になりますので予めご了承くださいませ^ ^











○画像ならびに商品状態を確認頂き気になる点がございましたらお気軽にお問い合わせください^ ^











○追跡可能ならくらくメルカリ便にて発送致します。頂いたコメントにはすべて迅速に対応させて頂いておりますのでご不明な点などございましたらお気軽にお問い合わせくださいませ☆





☆80s 90sアイテムを中心に50s60s70sと幅広くシャツ ジャケット スウェット パーカー USA製 UK製 をはじめドメスティックブランド ノーブランド アウトドア モード系ブランドなどジャンルを問わず出品させて頂いておりますので気になるお品がございましたらぜひよろしくお願い致します^_^













オンブレ

ペンドルトン

ウールリッチ

ラングラー

ビンテージ

レディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 極美品

一点物

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