『アルバ アバランチビーコン NEO 美品【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月01日 01時 42分に出品され05月01日 01時 42分に終了予定です。即決価格は12,999円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ARVA アルバ アバランチビーコン、NEOです。

元箱、説明書付属。



バックカントリーや雪山登山の必需品です。



中古美品を購入後、3シーズンほどバックカントリースキーで携行しました。



裏側の電池蓋を留めるネジ付近にわずかなワレがありますが、使用には問題ありませんでした。

目立つキズやスレもなく美品かと思います。



以上をご理解のほど値引き不可でよろしくお願いいたします。

元箱は折りたたんで発送いたします。 商品の情報 カテゴリー: アウトドア・釣り・旅行用品>>>アウトドア>>>アウトドア精密機器 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ アウトドア・釣り・旅行用品

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アウトドア精密機器 タグ アルバ アバランチビーコン NEO

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