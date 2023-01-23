『SALMON ARMS サーモンアームズ グローブ DWD【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月04日 11時 24分に出品され05月04日 11時 24分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在631件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 salmonarms サーモンアームズ 23-24 Lサイズ

5本指 DWDコラボグローブです！



新品未使用！！！



白黒でシンプルかつ圧倒的存在感。



自分用に購入しましたが諸事情により出品します。



あまりネットでも見ないので少しレアかも！



手のひら側は皮っぽい素材でできてます。



※値下げ交渉可 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ウィンタースポーツ>>>スキー・スノーボードアクセサリー 商品の状態: 新品、未使用