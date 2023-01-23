『極美品 iPhone 14 Pro Max 128GB スペースブラック 本体【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 12時 04分に出品され03月04日 12時 04分に終了予定です。即決価格は53,550円に設定されています。現在730件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone 14 Pro Max 128GB スペースブラック

ブランド：Apple iPhone iPhone 14 Pro Max

画面サイズ：6.7 インチ

内蔵ストレージ容量：128GB

SIM情報：SIMフリー

対応SIMサイズ：nanoSIM

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能

認証機能：顔認証

Apple Pay：対応

センサー：加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー

色：ブラック系



※キズもなく綺麗な状態です



※2023年3月アップル公式サイトにて購入

分割で支払いをしていましたが

2024年11月末に一括引落としにて支払い完了予定

責任持って対応しますのでご安心してください



※初期化済み

IMEI→ 352994537464909

※簡易クリーニング、消毒済み

※バッテリー最大容量83%



以下、おまけで同封させていただきます。

不要でしたら廃棄してください

・TORRAS スマホケース 中古

・SPIGEN ガラスフィルム 新品1枚

・スマホリング 中古

・カメラレンズカバー 新品1枚

・ANKER アンカー ライトニングケーブル 中古



あくまで中古となりますのでご理解ある方のみ落札をお願いいたします



不明な点などはお気軽にお問い合わせください



シリーズ···iPhone



機種名···iPhone 14 Pro Max



カラー···スペースブラック



容量···128GB



購入したキャリア···SIMフリー



付属品···充電ケーブル



付属品···充電ケーブル,箱



付属品···充電ケーブル,箱,説明書



バッテリー最大容量···80～84％



IMEI (製造番号)···352994537464909



画面割れ···なし



機能不良···なし



付属品···充電ケーブル,箱 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル