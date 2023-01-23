『《激レア》ノースフェイス☆ダウンジャケットS刺繍ブラックD31120【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月17日 21時 16分に出品され04月17日 21時 16分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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⚫商品名

ノースフェイスのダウンジャケットです☺︎





⚫ポイント

・刺繍ロゴ





古着は1点物のため、売り切れになった瞬間に手に入りません！

ご購入はお早めにどうぞ！





⚫状態 中古

使用感、全体的に若干の使用感ございますが、その他目立った汚れやダメージはございませんので、これからもたくさん着用して頂けます(^^)





⚫カラー

ブラック 黒





⚫サイズ 90(S)

(袖丈60cm、肩幅50cm、身幅58cm、着丈65cm)





◎デッドストック、新品商品以外は全てクリーニング済みです！



ヴィンテージ(ビンテージ)、古着がお好きな方ぜひどうぞ！

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この商品を通してお客様との素敵なご縁に感謝します☆

最後まで閲覧頂きありがとうございました^_^



#D31120 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 《激レア》ノースフェイス☆ダウンジャケットS刺繍ブラックD31120