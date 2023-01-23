『90’s old Paul smith melton zip up jacket【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月11日 04時 55分に出品され03月11日 04時 55分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在10件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ポールスミス archive blouson ブルゾン 起毛 ボタン 上品 綺麗目 古着女子 襟付きウール 羊毛 キュプラ 短丈 クロップド



PaulSmithのジップアップメルトンジャケットとなります。

とてもがっしりしていて、作りがよく、高級感がすごいです。

ZIPもしっかりとYKKで頑丈です。

とても暖かく、これからの時期に大活躍間違いなしです。

コートやジャケットのインナーの差し色としても大優勝だと思います。



即購入⭕️





⚫️素材

表地

☀︎ wool 90%

☀︎ nylon 10%

裏地

☀︎キュプラ100%





#よるの古着



カラー···レッド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ポールスミス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 90’s

old

Paul

smith

melton

zip

up

jacket