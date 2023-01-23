『新品 AIGLE エーグル 防水 マウンテンパーカー ブルゾン ジャケット 3【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 21時 16分に出品され03月27日 21時 16分に終了予定です。即決価格は7,176円に設定されています。現在836件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○brand







AIGLE







○商品名やデザイン









薄手、軽量、防水性あり

エーグルの透湿防水メトロパックNEW2

透湿防水の高いMTD素材を採用。



防水性、防風性、透湿性に優れるエーグル MTD。生地表面には撥水加工、縫製箇所にはシームテープを施しているので雨の浸入をシャットアウトして快適に過ごせます。



全てのシーム位置にシームテープ加工を施し防水性を高め、T-KITにも対応した仕様を兼ね備えたフレキシブルに着用できるアウターです。インナーにあるポケットを利用しアウター全体をコンパクトに収納できるレインパック仕様となっており、さらにはフードも襟に収納可能です。



マウンテンウェアはもちろんレインウェア、普段着にも是非









定価24000円＋税











○カラー







ネイビー ブルー







○表記Size







S







○実寸Size









肩幅47cm 袖丈64cm 身幅55.5cm 着丈75cm









○コンディション







未使用タグ付

新品同様







○検索用







レインウェア

メンズ

アウトドアブランド ノースフェイスやパタゴニア やコロンビアが好きな方にも是非

春夏







即購入大歓迎です!!



他にもブランド品やデザインの良いメンズ商品出品してます^^



#東京古着



M4 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: エーグル

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品 AIGLE

エーグル 防水 マウンテンパーカー ブルゾン



ジャケット 3