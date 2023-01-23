『00s ESTIVO gimmick ski jacket y2k【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 23時 36分に出品され03月06日 23時 36分に終了予定です。即決価格は9,685円に設定されています。現在457件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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エスティボのスノーボードウェア、スキーウェア。スキージャケットです。

内側ゴーグルポケット、ガラケーポケット。

袖部分にもMP3が入るような小さいポケット。

裾ドローコード、フードにもあります。

袖ベルクロ仕様。

フロントジップ横貫通ポケット。



Y2Kのアイテムを始め、スポーツブランドのADIDAS アディダス やNIKE ナイキ PRADA SPORT プラダスポーツ や MIU MIU ミュウミュウ などのハイブランド、OAKLEY オークリー や

ARCTERYX アークテリクス などのゴープコア、アイテムは軒並み高騰しています。



【サイズ】L相当

着丈 73cm

身幅 57cm

肩幅 50cm

袖丈 60cm



【カラー】黒 カーキ ダーク





【状態】B

【S】デッドストック、または新品。値札付き商品

【A】使用感あるものの状態の良い古着

【B】使用感あり。目立つ汚れや大きなダメージなし。

【C】使用感、一部目立ったダメージ汚れあり。

【D】目立った使用感や、目立つダメージや汚れあり。



ダメージがある場合につきまして

後半に画像を添付しております。

詳しくはそちらをご参照ください。

あくまで古着です。

神経質な方はご購入をお控え下さい。



梱包は基本的に圧縮袋を利用します。

レザーやダウン等につきましては、余裕をもって梱包させて頂きます。

梱包時のシワ等にご理解がある方のみご購入ください。



#古着屋acha





90s 90年代 から 00s 2000年代 に作られたものや トップス など ジャケット や ボトムスをメインに メンズ から レディース まで幅広く揃えております。



他にも多数出品していますので

プロフィール欄からご覧ください。





#80s

#90s

#00s

#古着

#アーカイブ

435 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: エスティボ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 00s

ESTIVO

gimmick

ski

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