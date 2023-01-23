『★ miwako1023様専用★ジャックバニー 中綿ブルゾン フルジップダウン【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 11時 12分に出品され03月09日 11時 12分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在258件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★こちらmiwako1023様専用となります。他の方の購入はご遠慮ください★





ご覧いただきまして誠にありがとうございます(*v_v)



ジャックバニー Jack Bunny!!

パーリーゲイツ PEARLY GATES

中綿ブルゾン フルジップ

エアシャット

レディース



バイカラーのファスナーやロゴモチーフがスポーティーなアクセントになった、エアシャット中綿フルジップダウンジャケット。素材の裏面に特殊ポリマーで薄膜コーティング加工を施したた機能ファブリックであるエアシャットを採用し、優れた防風性、撥水性、ストレッチ性を併せ持っています。

フロントファスナーに沿ってデザインしたロゴテープや胸元のモチーフが映える、アクティブに着用できる一着です。



サイズ ２（MよりのＬ相当）

肩幅 約41cm

身幅 約53.5cm

袖丈 約63cm

着丈 約60cm

※平置きにて採寸致しました。

素人寸法ですのでご了承ください。



お色はブラック



前 ファスナー開き(ダブルジップ)

左右ファスナー付ポケット



ほぼ着ていない状態で目立った傷汚れなく未使用に近い美品です☺︎





★その他★

・商品は全て自宅保管、素人検品です。

・検品は丁寧に心掛けていますが、小さな汚れ等見落としがある場合もあるかもしれません。



※コンパクトに折りたたみ発送致します。その際のシワはご了承くださいませ。



寒くなってきたこれからの季節にかなり重宝しやすい、軽くてとても暖かくジップ部分のロコが目立つオシャレな1枚です♩

たくさん出番があるかと思います。よろしくお願いします(*v_v) 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>ゴルフ>>>レディースウェア 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: ジャックバニー