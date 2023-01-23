『BY “小松マテーレ” ナイロン ALLIED ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月23日 05時 51分に出品され04月23日 05時 51分に終了予定です。即決価格は10,485円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Beauty&youthのダウンジャケットです。

サイズはM。

カラーはダークグレーです。



数年前に購入し、10回程度の着用となります。

あまり傷や汚れは無く綺麗な状態だと思います。

着用する機会が無くなってしまったため出品いたします。



着丈約70cm身幅約58cm

※素人採寸ですので多少の誤差はご容赦下さい。



商品説明

■しなやかな風合いのマットナイロンダウン■■KOMATSU for BEAUTY&YOUTH DOWN ITEMS■世界の名だたるファッション・アウトドアブランドに生地を供給する＜小松マテーレ＞の素材をシェルに使用したBEAUTY&YOUTHのダウンジャケット。ALLIED（アライド）社の700フィルパワーリサイクルダウンを使用するなどダウンジャケット本来の機能性も十分。生地には撥水機能を施しています。■デザインスマートな印象のすっきりとしたシルエット。ネック周りがキレイに立つパターンにこだわり、すっきりとした身頃に対して立体感のあるネックとフードのバランスに仕上がっています。フロントにはビスロン製の止水ファスナーを使用し、適度なカジュアル感を付与しました。■素材生地の裏側にコーティング加工を施し、撥水機能とハリ感を持たせています。繊細で滑らかなタッチと上品な光沢感が特徴のナイロン生地です。■コーディネートデニムからスラックスまで様々なパンツと相性の良い使い勝手の良いダウンジャケットです。インナーはシンプルなニットやスウェットがおすすめです。



品名：〇SC KOMATSU NYLN HD DWN 品番：1225-114-9651 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ビューティアンドユースユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BY

“小松マテーレ”

ナイロン

ALLIED

ダウンジャケット