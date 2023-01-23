『vintage coat issue学芸大【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月05日 00時 25分に出品され05月05日 00時 25分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在433件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 東京の学芸大にあるissueという古着屋で6万近くで購入したコートになります。

172センチでゆったりと着用できました。最後に着画も追加しときました。





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ヨーロッパヴィンテージ好きにはおすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ vintage

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