『MARIO VALENTINOトレンチコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月12日 08時 02分に出品され04月12日 08時 02分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在937件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

新品未使用



MARIO VALENTINOのトレンチコート

ライナー取り外し可能



冬のスーツの上着に一着はいるコート

スーツを着ない人でも私服としても使えるトレンチコートです。

ライナーを外せば温度調節も可能で使い勝手のいいトレンチコートとなります。



値段交渉受け付けていますので気軽にコメントください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: マリオバレンチノ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ MARIO

VALENTINOトレンチコート