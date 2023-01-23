『REALFORCE 87UB SE170S静電容量式テンキーレスキーボード【お歳暮】』はヤフオクでから04月10日 02時 42分に出品され04月10日 02時 42分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在371件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 変荷重、英字配列、テンキーレスの静音モデル



参考サイト

↓

https://web.archive.org/web/20190629025120/http://www.archisite.co.jp/topre_se170s.htm



新品購入後、試し打ち程度の美品です。

状態は良いと思いますが、あくまでも中古品のため、神経質な方はご遠慮願います。



REALFORCE 87UB SE170S リアルフォース



REALFORCE 87UB 静音モデル

英語ASCII 87配列 墨色モデル テンキーレス TKL 昇華印刷 変荷重 DIP付 静音仕様



既存の東プレREALFORCE 86U（英語ASCII 86配列 黒モデル テンキーレス）に右Windowsキーを加えたモデル



Realforce 87Uをベースとし、打鍵音の低減化を実現した静音仕様モデル

本体裏面のDIPスイッチにより下記の設定が可能



・左CtrlキーとCapsLockキーの入替（交換用キートップ付属）

・Windowsキーの有効／無効の切替

・NumLock制御の有効／無効の切替



接続形式...有線



キースイッチ...静電容量無接点方式 他社だとNIZぐらいでしょうか



キーボード配列...英語 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>PC周辺機器>>>キーボード 商品の状態: 未使用に近い ブランド: トウプレ