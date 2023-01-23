『美品 M カナダグース ジャスパー パーカー ダウン コート 紺 3438JM【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月15日 10時 43分に出品され05月15日 10時 43分に終了予定です。即決価格は26,871円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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#SOPHIAのメンズダウン



◎管理番号

S4I025-44660-24-919



◎アイテム

美品 M カナダグース ジャスパー パーカ ダウン コート 紺 3438JM コヨーテ ファー フード サザビーリーグ CANADA GOOSE JASPER PARKA ネイビー



◎状態

目立った傷や汚れは無く、 これからも長くお使いいただけます。

カナダグース特有の経年による生地の白化が若干あります。

※「美品」はあくまでも中古としての基準で、当方の主観が入ることをご容赦ください。

※写真に載っている物が全てです。



◎サイズ

表示サイズ M

相当サイズ M

※サイズ感や使用回数についてのご質問は承っておりません。下記の実寸をご確認ください。



実寸(約cm)

肩幅 45、身幅 56、袖丈 68、着丈 82



※平置きで測っています。

※採寸方法や生地の伸縮具合によって数cmの誤差が生じる場合がございます。



◎カラー

ネイビー

※撮影条件やお使いのモニターにより、現物と色味等が異なる場合があります。



◎素材

画像をご確認ください。



◎購入元

日本流通自主管理協会(AACD)加盟店の大手リユースショップ、ブランドリユース店、古物市場、質屋

※真贋確認済みです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 美品

M

カナダグース

ジャスパー

パーカー

ダウン

コート

紺

3438JM