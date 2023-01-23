『【美品】 ☆ノースフェイス☆ ダウン ジャケット#ヌプシ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 17時 06分に出品され03月18日 17時 06分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【美品】着用使用しましたが コロナ太りで

少し無理だったので 出品させていただきました。



女性の方が着ても かっこいいと思います。



昨年は #ナンガダウン を購入して一度も着ませんでした。

写真映りは 悪いですが。 綺麗な赤です。

見た目も綺麗だし ダウンも まだいい感じだと思います。ので #ノースフェイス の #ダウン を購入されたい方の ご購入をお待ちしています。



袖口の辺りが ほんの少し汚れています。

見た目はあまりわからないとおもいます。



私の身長が160の60です。 #小柄な方

#パーカー を着たらカッコいいと思います。

#女性 が着てもかっこいいと思います。





発送の際は コンパクト(圧縮)にして発送させていただきます。



ご理解いただける方のご購入をお待ちしています。







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素材・柄···ナイロン



サイズ···S



カラー···レッド



モデル名···ヌプシ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ザノースフェイス カラー: レッド系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【美品】 ☆ノースフェイス☆

ダウン

ジャケット#ヌプシ