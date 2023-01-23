『Supreme The North Face Nuptse【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 05時 10分に出品され04月01日 05時 10分に終了予定です。即決価格は45,390円に設定されています。現在565件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Supreme The North Face

Bleached DenimPrint Nuptse Jacket

シュプリーム ノースフェイス

ブリーチデニム ヌプシ ND52100I



カラー：ブラック

サイズ：L





証明するsupremeタグとnorthタグを含めた画像の状態で送らせて頂きます。



オンライン購入の100%正規品を試着のみの状態でメルカリで23.12月に購入

購入後試着のみ1回



購入者体格 身長175.体重75キロ

中に厚手のパーカーを着れるぐらいの余裕のあるサイズ感。中に厚手の物を着ないならMサイズでも大丈夫だと思います。



違うダウンを衝動で買ってしまったためその埋め合せの出品になります。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: シュプリーム

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Supreme

The

North

Face



Nuptse