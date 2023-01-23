『DESCENTE PAUSE デサントポーズ フーデッドダウンコート ブラック【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月26日 13時 26分に出品され03月26日 13時 26分に終了予定です。即決価格は12,550円に設定されています。現在453件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 DESCENTE PAUSE デサントポーズ

フーデッドダウンコート フロントダブルジップ

フード取り外し可

カラー ブラック



サイズM 着丈83 身幅62 肩幅56 袖丈57



多少の使用感はありますが、目立つ不具合は無く美品です。神経質な方はお控えください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デサントポーズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ DESCENTE

PAUSE

デサントポーズ

フーデッドダウンコート

ブラック