『【vivian様 専用✨】❤️Miss Adora✨チェスティ✨コート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 22時 36分に出品され03月05日 22時 36分に終了予定です。即決価格は8,151円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 コメント、ご購入前にプロフィール一読宜しくお願い致します☺





《まとめ買いがお得です♪》

リピートの方は5%オフ✨

2点以上ご購入で 11,000円→9,900円へ❤️

（←記載の値段と販売価格が違う場合には現在の販売価格から10%オフになります）





■ Miss Adora（ミスアドラ）コートです✨



・着用回数 2〜3回

・サイズ 1

・カラー マルチカラー

・着たサイズ感は Mサイズくらいに感じました





✔参考までに160cmです

✔傷や汚れなど無し

✔️定価 40,000円❤️





【商品説明】

■ Miss Adora（ミスアドラ）、チェスティのコートです✨



■ 流行りすたりに左右されないクラシックな雰囲気が魅力の比翼仕立てのステンカラーコートです

カジュアルにも きちんと感も叶う 冬のマストアイテム✨



■高級裏地素材のキュプラを使用しているため 脱ぎ着する際に静電気が起きにくいです✨



■裏地に数箇所 赤いシミがあります（右肩と背中）

クリーニングに出しましたが 取れなかったです



■高い品質にこだわりたい方にオススメです。

何年先もずっと愛用できるコートとなります❤️



・生地伸縮性なし

・ポケットあり

・フロントはボタンで閉めます

・安心の日本製✨



■サイズ1

着た印象しては Mサイズくらいといった印象でした。（人によって感じ方は違うので採寸詳細をご覧ください）



■デイリーには勿論 綺麗めなデザインなのでお呼ばれの席など様々なシーンに対応でき 上品着こなせとっても素敵です✨





《素材》

写真に記載





《採寸》

肩幅 約 36 cm

袖丈 約 56 cm

身幅 約 50 cm 脇下採寸

着丈 約 75 cm 肩から採寸 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: チェスティ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【vivian様

専用✨】❤️Miss

Adora✨チェスティ✨コート