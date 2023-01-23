『AQUOS sense4 plus パープル 128 GB SIMフリー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月01日 02時 25分に出品され05月01日 02時 25分に終了予定です。即決価格は10,530円に設定されています。現在216件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 メーカー:シャープ

シリーズ: AQUOS

機種名: AQUOS sense4 plus

カラー: パープル

容量: 128 GB

購入したキャリア: SIMフリー

付属品: 説明書, 箱

商品の状態:目立った傷や汚れなし



バッテリー良好 4120mAh

残債なし

SIMフリー

4G回線



約1年使用。

特に使用上の不具合ないですが、5Gのものに機種替えしたため出品しました。

画面割れなど、目立つ傷はありません。

角などの落下傷はありません。

AQUOS sense4プラスはバッテリー持ちが良いのと大画面、ステレオスピーカーなどが特徴のスマートフォンです。

SDカードを入れなければナノSIMを二枚入れて２回線デュアル使用出来る国内モデルでは珍しい仕様です。

バッテリーは電池の劣化しにくいインテリジェンスチャージ機能搭載。

マイクロSDカードは最大1Tb。

充電はタイプCのUSB、急速充電対応。

簡易留守録機能、防水、防塵、おサイフケイタイ、ハイレゾ対応、3.5mmイヤホンジャック搭載。



画面カバーをつけて使用しており、

右上部にガラスフィルムに亀裂がありますが発送時の保護のためカバーは取り付けしたままにします。

本体画面には亀裂有りません。

また、背面カメラにもガラス保護フィルムを付けてあります。



★オマケとして使用してたスマホケースと画面保護ガラスフィルムとカメラ保護ガラスフィルム、各1枚づつお付けします。（2枚セットの物を購入して1セットは本体に使用しています）



andloid12 で使用しておりましたが、初期化しての出品で出荷時の設定に戻っております。



美品てすが中古品であることをご理解頂ける方にのみお譲りしたいと思います。



画面サイズ：6.7 インチ

CPUコア数：8 つ

CPU種類：Qualcomm Snapdragon720G

認証機能：指紋認証（背面）

メモリー : 8GB

フレッシュレート : 90hz

背面カメラ :4眼 最大4,800万画素

標準、広角、マクロ、深度カメラ

インカメラ :2眼 800万画素と深度カメラの組合せ



#SHARP

#アクオス 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ