『極美品 最高級Rライン TATRAS ROTONDA カモフラ ダウンジャケット【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月18日 19時 16分に出品され05月18日 19時 16分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

TATRAS タトラス Rライン RLINE アールライン ロトンダ ROTONDA LTA16A4515 ファー フード付 ZIP UP ダウンコート カーキ系 カモフラ調 迷彩 レディース 2 Aライン 裏地ロゴ 総柄 ラクーンファー ラビットファーム アウター







○サイズ

2(M相当)

【実寸】身幅：46cm 着丈：73cm 裄丈：約78cm 袖丈（脇下～）：約44cm





○カラー

グレー系





○素材

写真ご確認くださいませ。



○状態

目立った傷汚れなく綺麗な状態です。



※あくまで古着なのでご理解したうえで

ご購入ご検討ください。





○付属品

なし





○購入先

ブランドリユース店 日本流通自主管理協会加盟店（AACD） 質屋・古物市場・ストア商品 鑑定済商品





最後までご覧いただきありがとうございます。

購入いただく際はプロフィール確認してからお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品

最高級Rライン

TATRAS

ROTONDA

カモフラ

ダウンジャケット