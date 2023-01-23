『☆☆SALE☆☆レリアン ニットコートVITTORIO per Leilian【コストコ お買い得】』はヤフオクでから05月02日 15時 59分に出品され05月02日 15時 59分に終了予定です。即決価格は24,380円に設定されています。現在642件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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レリアン ニットコート VITTORIO per Leilian [13+]

イタリア製

肘の辺りが伸びたりすることもなくまた綺麗な状態です。

VITTORIOのニットコートは公式で約20万となっています。

譲り受けましたので、使用頻度不明です。大きい為出品致します。



☆サイズ [13+]

着丈 約70cm

身幅 約53cm

肩幅 約44cm

袖丈 約56cm

素人採寸の為、若干の誤差はご了承をお願いいたします。



☆素材 毛 100%



目立つ汚れやキズなどは見当たりませんが、素人検品であり、見落としがあるかもしれません。長期自宅保管の中古品とご理解頂ける方お願いします。神経質な方はご遠慮下さい。

コンパクトにたたんで発送致しますので、畳じわが出来る場合がございます。



#レリアン

#13+

#VITTORIO



お値下げしました！

¥65000→¥62000→¥59000→¥56000→¥53000 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: レリアン カラー: ブラック系/ブラウン系/オレンジ系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ☆☆SALE☆☆レリアン

ニットコートVITTORIO

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Leilian