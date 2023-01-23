『新品同様 カナダグース ナイアガラパーカ CANADA GOOSE ジャスパー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 04時 35分に出品され03月15日 04時 35分に終了予定です。即決価格は36,975円に設定されています。現在386件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 破れや白化、ダウン抜けも見られず大変綺麗な状態です。



人気モデル/シリーズCANADA GOOSE ナイアガラパーカー ブラックレーベル



ブランド : CANADA GOOSE(カナダグース)



カラー：ブラック



サイズ：Mサイズ



正式タイトル : 2584 M JASPER PARKA



サイズ：M

肩幅：48cm

袖丈：64.cm

身幅：58cm

身丈：93cm



素材：ポリエステル、ダウン、フェザー



付属品 : サザビーリーグ タグ ホログラムシール

カナダグースハンガー

保管袋



冬の寒さにも強く毎日の防寒着として活躍する「Niagara Parka(ナイアガラパーカー)」のダウンコート。

外側にも内側にもポケットが多数あり機能性も抜群で、ボリュームたっぷりのリアルコヨーテファーはファッションのアクセントになってくれます。

ダブルジップとフロントのボタンフライ、袖口のリブで保温性を高め、通勤からオフまで幅広く活躍するひと品。



喫煙やペット飼育環境はありません。



n38 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: カナダグース

カテゴリ ファッション

メンズ

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