『エルメス スカーフ カレ90 Cliquetis クリケティス カチカチ 剣柄【お歳暮】』はヤフオクでから03月05日 16時 25分に出品され03月05日 16時 25分に終了予定です。即決価格は15,042円に設定されています。現在800件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中よりご覧いただきありがとうございます！



◆商品名

HERMES（エルメス）/ スカーフ / カレ90 / Cliquetis / クリケティス / カチカチ / 剣柄 / シルク100% / オレンジ他

ケリーバッグやバーキンなどで有名なフランスの高級ブランド「エルメス」より、スカーフ/カレ90/Cliquetis/クリケティスのご紹介です。

芸術品のようなデザイン性を持ち、首に巻く以外にも、肩に掛けるショールとして使う、髪をまとめるヘアアクセサリーとして使うなど、様々な用途で末永くご利用いただけます。

是非この機会にご検討ください！！



◆品番（シリアルナンバー）

-（-）



◆サイズ

約 H:90cm / W:90cm



◆カラー

オレンジｘホワイト他 マルチカラー



◆状態

大きなダメージ等は無く、全体的に状態の良い商品でございます。

記載しきれないダメージがある場合がございますので、ご了承の上でご検討をお願いいたします。



◆付属品

お写真にあるものがすべてとなります。



◆購入先

BtoB専門 国内大手ブランドオークション



◆ご注意ください

商品はUSEDであることをご理解の上でご検討をお願いいたします。

撮影環境やディスプレイなどの関係により実際の色と多少異なるように見える場合がございます。

特筆すべき部分については、お写真もしくはコメントにある通りとなります。

別途ご確認のご要望のある部分などございましたら、遠慮なくお申し付けください。

その他ご不明な点などございましたら、お気軽にお問合せください。



どうぞよろしくお願いいたします。





おまとめ割引も承ります（コメント欄にてご一報ください。）ので、よろしければ下記もご覧ください。



#うみバンダナ・スカーフ

#うみエルメス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス

スカーフ

カレ90

Cliquetis

クリケティス

カチカチ

剣柄