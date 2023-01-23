『ヴァレンティノ カシミア 大判ストール【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月25日 19時 44分に出品され04月25日 19時 44分に終了予定です。即決価格は13,500円に設定されています。現在272件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※購入前にプロフィールを必ずご一読ください。

まとめ買いの方は特に下記注意事項をお読みください。



ヴァレンティノのカシミアストール新品です。

イヤーズギフトです。タグの下に名前の刺繍タグが縫い付けてあるため、そちらはリッパーなどできれいに切らせていただきます。箱なしの場合2000円お値引きします。





購入年:2024



伊勢丹新宿



サイズ:200cm×70cm



新品ですが、箱は回復していますし多少の傷はあるかと思います。その点ご理解いただける方のみお願いいたします。





※写真に載っているものが全てです。

元々付属品のベルトやつけ襟などがあって、お洋服にボタンやベルトループがあっても付属品なしのものございます。

写真に載っているものが全てですのでご了承ください。



⚪︎まとめ買いご希望の方はまとめ買い依頼をお願いいたします。元々破格にしておりますので価格によってはお断りする場合もあります(例えば2点まとめ買いでどちらかが無料になる額など)が、値引き率変更して何度もまとめ買い依頼交渉出していただいて構いません。(まとめ買いはこちらは承認するかしないかしか選択できず、メッセージのやり取りができません。)

ただし、まとめ買い承認後の値引き交渉はご遠慮ください。



※発送については4-7日ほどいただいております。質問にも時間がかかることがありますので、諸々ご承知していただける方にご購入していただきたく思います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ヴァレンティノ

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ ヴァレンティノ カシミア 大判ストール