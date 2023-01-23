『【加湿未使用】SHARP 加湿空気清浄機 プラズマクラスター2020年製【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 07時 53分に出品され03月24日 07時 53分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在740件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 加湿機能、未使用！！！

タンクが綺麗です✨



【機能】

プラズマクラスター技術を搭載しており、空気中のウイルスやアレル物質を除去します。



【デザイン】

シンプルでスタイリッシュなホワイトカラーが特徴で、どんなインテリアにもマッチします。



- ブランド: SHARP

- タイプ: 加湿空気清浄機

- カラー: ホワイト

- 特長: プラズマクラスター機能



※加湿機能を一度も使用しておりませんので、タンクは新品同様です。



空気清浄機として20畳ほどのリビングで半年程使用しておりましたが、ほぼ使わずじまいで置いておりました。



作動確認済みです。



取り扱い説明書付きです。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: シャープ