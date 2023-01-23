『【Hender Schemeエンダースキーマ】campus toteトートバッグ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月04日 14時 45分に出品され03月04日 14時 45分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 エンダースキーマのキャンパストートになります。



サイズ：small

カラー：ナチュラル

素 材：綿100%

状 態：使用頻度はあまりなく、レザー部分も含めて、

特段目立った傷や汚れ等なく、比較的状態は

良い方かと思います。（当方非喫煙者です。)

※写真2枚目の通りポケット部分のレザーは

少し変色が見受けられました。

その他：発送はヤマト運輸を予定。価格は送料込みです。



その他、ご不明点がございましたら、お問い合わせ下さい。

尚、発送は原則週末となりますので、予めご了承願います。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 【Hender

Schemeエンダースキーマ】campus

toteトートバッグ