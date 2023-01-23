『sousou きさらぎ 短丈【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 16時 57分に出品され03月29日 16時 57分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在41件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 カラー...ブラック



袖丈...長袖



柄・デザイン...その他



季節感...冬



着丈...ショート



京都へ遊びに行くときに一度使用しました。着る機会があまり無かったので出品です。

sousouのこしきと合わせると着物を着ている様でとてもステキです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ソウソウ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ sousou

きさらぎ 短丈