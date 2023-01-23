『ウイスキー空瓶コレクション 約30本【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月30日 23時 25分に出品され04月30日 23時 25分に終了予定です。即決価格は4,400,000円に設定されています。現在55件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 4年間集めたウイスキーの空瓶です。

全て未洗浄でそのウイスキー毎に異なった香りをお楽しみ頂けます。

希望があれば、洗浄することも可能です。

また、バラ売り等も対応可能ですので、お気軽にご相談ください！！



希望の物がありましたら、写真なども添付します！

個人的には、山崎白州180mlの空瓶、特に現在高騰している白角・フロムザバレルの未洗浄空瓶は中々希少価値が高いと思います。

ご参考までに！！



写真には無い商品もありますので、コメントください！







【多様なウイスキーコレクション】

このコレクションには、さまざまな種類のウイスキーがあり、未洗浄のため香りをお楽しみ頂けます。



【ボトルのサイズとデザイン】

750ml、500ml、200mlなどのサイズがあり、透明なガラスボトルで美しいデザインが特徴です。



- ボトルの種類: ウイスキー、リキュール、スピリッツ

- ボトルの本数: 約30本

- ボトルのサイズ: 750ml、500ml、200mlなど

- ラベルの言語: 日本語、英語

- ボトルのデザイン: 透明なガラスボトル







ご覧いただきありがとうございます。





#山崎 #白州 #知多 #ニッカウヰスキー #余市

#白角 #タリスカー #ニッカフロムザバレル

#ウイスキー #空き瓶 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>飲料・酒>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: サントリー