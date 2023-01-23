『新作新品未使用‼️Ｍdeuxブルーフォックスファーベスト❣️モードで極暖‼️Ｍサイズ❣️【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月24日 05時 52分に出品され03月24日 05時 52分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在777件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Ｍdeux 今期の1番新しい新作で￼新品未使用です‼️



ブルーフォックスのお色目と柄が少しワイルドでモードな印象です❣️



お襟元もおしゃれでシャープなスタンドカラー ストールやマフラーの必要がなく暖かいので気に入って購入いたしました❣️



エレガント、カジュアルどちらでも活躍していただけてゴージャス感の溢れるお品物です‼️





肩幅···35cm

身幅···85cm

着丈···42cm



素材···リアルファー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: エムドゥ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新作新品未使用‼️Ｍdeuxブルーフォックスファーベスト❣️モードで極暖‼️Ｍサイズ❣️