『Cape Heights ケープハイツ DELTA【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 19時 08分に出品され03月29日 19時 08分に終了予定です。即決価格は25,080円に設定されています。現在826件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 定価93,500円

カナダグース、ノースフェイス、ウールリッチなど人と被りたくない方いかがでしょうか？

とても暖かいです。



高級感漂うファーを装備し、ハイスペックな機能性を持ったロング丈のダウンコート。

表地にはポリエステルを採用。熱への耐久性が高く、程よい光沢があるのが特徴。

撥水加工済みでシワが付きにくく、速乾性が高い点もポイントです。



去年購入しましたが3回ほど着用した程度です。一人暮らしをするため出品します。



サイズM

着丈93.5身幅62.0裄丈82.0



Detail

・ DELTA

・ CHM111403218

・ 袖先端の内側はリブ袖仕様

・ ファー取り外し可

・ フード/内側腰にドローコード付き

・ 撥水加工

・ 内ポケット×3

・ ダブルジップ



Material

・ 表地：ポリエステル100%

・ 裏地：ナイロン100%

・ 中綿：ダウン90%, フェザー10%

・ ファー：コヨーテ



#bayflow #ronherman #ベイフロー #ロンハーマン #ダウンジャケット #ダウン #N3-B 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: ケープハイツ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Cape

Heights

ケープハイツ

DELTA