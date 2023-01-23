『美品 エンダースキーマ assemble handbag M ブラウン【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 02時 26分に出品され03月27日 02時 26分に終了予定です。即決価格は10,650円に設定されています。現在575件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中から選んでいただきありがとうございます

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美品

エンダースキーマ

assemble handbag

トートバッグ

M



＜カラー＞ ブラウン

＜状態＞

使用感も少なくレザーのハリ、艶のある美品です

若干の小傷、擦れはご理解ください

持ち手部分が若干、使用感がございます

（画像にて確認をお願いします）



#kouyaのお店レディース

#kouyaのお店鞄



【サイズ】

高さ 35㎝

横幅（上部） 31㎝ （下部）24cm

マチ 10㎝



アッセンブルバッグの最大の特徴は、その名前が示す通り「組み立てる」という製法にあります。通常の縫製プロセスを介さず、リベットでレザーを繋ぐ特殊な製法を採用しています5。この製法により、独特の外観と構造が生み出されています。

＜デザイン＞

シンプルでありながら洗練されたデザインが特徴的です。多くの購入者が「素敵なデザイン」や「かわいい」と評価しており、見た目の魅力が高いことがわかります



●大手ブランドオークションにて購入しています

真贋は確かな品になります



●中古品であることを理解して

購入の検討をお願いします



●コンパクトにして、発送いたします。



静岡県古物商許可取得済み 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エンダースキーマ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 美品

エンダースキーマ

assemble

handbag

M

ブラウン