『エルメス ビンテージ 未使用品 カレ90 赤道直下 シルク100【2024年最新】 』はヤフオクでから05月06日 03時 43分に出品され05月06日 03時 43分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在93件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 未使用品 エルメス カレ90 赤道直下

HERMES スカーフ

アニマル 総柄 シルク100 フランス製

ワインレッド ボルドー マルチカラー サイズ

タテ 90

ヨコ 90

単位はセンチ

平置き実寸。

箱はございません。

初めて海外に出向いた際に

限定品とのことで

奮発して購入したものの

使いこなせずタンスに眠っていました。

未使用ですが

長期自宅保管品です。

世界的に有名なエルメスのブランドが贈る、上質なシルクのスカーフです。

美しいハーマスプリントが、どんな装いにも華やかさをプラスします。

※写真の撮影状況やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承くださいませ。

購入元

オーストラリアシドニー

大事に保管してきましたが、

人生の転機断捨離に向けて手放します。

保管による折り目がついておりますが

スチームアイロンでとれるシワです、

デリケートな素材なので

あえてスチームなど当てずに

発送いたしますことをご了承下さい。

新古品ということをご理解いただいた上でご購入をお願いします。

非喫煙者でペットは飼っておりません。

細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

使用する包材は

他ショップの袋や箱のリサイクル使用をいたします。

未使用ではありますが

/

あくまでも新古品です



神経質な方とのお取引は

ご遠慮させていただいております。

〜〜〜〜〜〜〜

完璧を求めるならば、フリマアプリでの買い物はご遠慮頂く方が良いかと存じます。

新品を実売店でお買い求めする事をお勧めいたします。

と、キツくお伝えしたくなるほどの

不快な出来事が起きております。

何度もお伝えしますが神経質な方は

ご遠慮ください

〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜



撮影やイベントなどで一度使用し

用済み後返品を避けるため、

返品不可とさせていただきます。



❤️ こちらのアイテムは削除の上再出品することがありますので、いいねしたお品物が突如削除されることがあります。

本アカウントのフォローでブックマーク代わりにされることをおすすめいたします。

また、プロフィールにお目通しくださり、

「あいことば」とフォローしてくださった事をコメントに下さった方のみ

お値引き交渉にご対応させて頂きたく存じます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス ビンテージ 未使用品 カレ90

赤道直下 シルク100