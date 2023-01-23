『極美品ジャスグリッティー♡ バックボリュームベルテッドコート 美香さん着用【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 21時 09分に出品され03月06日 21時 09分に終了予定です。即決価格は10,745円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ジャスグリッティーのバックボリュームベルベットコートです♡



大人気モデルの美香さんが着用されており、一目惚れしてしまい、1年程前に道内百貨店で購入致しました。



定価37400円





雑誌にも沢山掲載されていて、美香さんと同じカラーのベージュを購入致しました(*^^*)





1度のみ車通勤での着用になります。

クリーニング店でクリーニングに出してから大切にクローゼットにカバーをかけて保管しておりました。

とても綺麗な状態かと思います＾＾





フレアーたっぷりのコートで、長さもしっかりあります♡

ジャスグリッティーらしいとっても素敵なコートです！





これからの季節、春はもちろん、秋にも大活躍間違いなしのおすすめコートです♪





車通勤、車移動がほとんどな為、ロング丈をなかなか着用する機会がないので、この上品なコートを素敵に着用して下さる方にぜひ(*^^*)♡





迅速丁寧なお取引と丁寧な梱包に努めて参りたいと思います。

宜しくお願いします^ ^





サイズ 1（S）

カラー ベージュ 大変素敵なカラーです

着丈 約116cm

身幅 約46.5cm

袖丈 約56cm

素人採寸の為多少の誤差はご了承下さいませ。





スカーフ、バックは付きません。

素人検品、自宅保管の為神経質な方や少しでも気になさる方はご遠慮下さいませ。



ペットなし。

喫煙者なしです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ジャスグリッティー

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 極美品ジャスグリッティー♡

バックボリュームベルテッドコート

美香さん着用