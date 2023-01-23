『モンクレールライトダウン⭐Ena ⭐美品【お歳暮】』はヤフオクでから03月02日 23時 23分に出品され03月02日 23時 23分に終了予定です。即決価格は20,000円に設定されています。現在821件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 美品 モンクレール ダウン ジャケット ナイロン グレー



モンクレールジャパンのダウンジャケットのENAです！

お色は青みがかったグレー



サイズ: 0

身幅:51

着丈:56

肩幅:42

袖丈:57



・素材:表地ナイロン100%

中綿ダウン90%、フェザー10%

裏地ナイロン100%



生地は光沢のある感じではなく、マットな見た目のナイロンです！



百貨店購入の正規品をお譲り頂きました。

購入後、数回だけしか使用していないとのことで、綺麗なお品物です。

当方試着のみです。

気に入っているのですが、金欠な為、泣く泣く出品いたします。

これから春先まで着られるので、便利です。

メンズラインですが、サイズが小さめなので、レディースカテゴリーとさせて頂きます。

当方普段Mサイズを着用しますが、ちょうどよく着ていただけます。



生地もかなりしっかりしており、アウトドアでも活躍できるかと思います！



ポケット中に収納袋が付いております。



サイズ···0



柄/種類···マットナイロン



カラー...グレー



柄/種類...マットナイロン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ モンクレールライトダウン⭐Ena

⭐美品