『マッキントッシュフィロソフィー ステンカラーコート WELLINGTON【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 07時 36分に出品され03月25日 07時 36分に終了予定です。即決価格は16,320円に設定されています。現在397件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■アイテム

マッキントッシュフィロソフィー ステンカラーコート ショートビーバー WELLINGTON ウェリントン ウール カシミヤ ロングコート



2023AW

定価 ¥88,000





■ブランド

MACKINTOSH PHILOSOPHY



■状態

目立ったキズ汚れなく、まだまだ着用いただけるかと思います。



素人の自宅保管・検品です、見落しがあるかもしれません。神経質な方・完璧を求める方はご購入をお控えください。



■サイズ

表記 40

着丈 97cm

肩幅 46cm

身幅 57cm

袖丈 62cm

(平置きサイズ測定)



※素人採寸の為、サイズに多少の誤差がありますご了承ください。





■カラー

ネイビー



※公式があればそちら通りの色で記載しております。

実際のお色は、写真を参考にしてご検討いただきますようよろしくお願い致します。



■デザイン/詳細

カシミヤブレンドショートビーバー素材を、機能フィルムと2層構造にしたステンカラーコート



ステンカラーロングコート総裏仕様。ややIライン気味で英国らしさを追求したシャープなシルエットが特徴です。ディテールは小ぶりな衿にタブ類をなくしすっきりとしたデザイン。基本ノーステッチ仕様で、シンプルでモダンなデザインになっています。ロゴ釦は高級感のある水牛調を使用。脇下にはべンチレーション付き。







■素材



表地 羊毛90% カシミヤ10% （裏面ポリウレタンラミネート） 裏地 ポリエステル



■発送

1〜2日程度で発送 綺麗に畳んでお包みいたします。(若干の畳ジワにつきましてはご理解いただけたら有り難いです。)





※即購入OKです！

※説明文・お写真をご覧になって購入をご検討いただけます様お願いします♪

※プロフィールの一読よろしくお願いします♪









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#くまきゅん



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サイズ...L

カラー...ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: マッキントッシュフィロソフィー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ マッキントッシュフィロソフィー

ステンカラーコート

WELLINGTON