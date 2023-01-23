『訳あり BOUNDARY Supply Prima System リュック 鞄【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 19時 48分に出品され03月23日 19時 48分に終了予定です。即決価格は21,032円に設定されています。現在725件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【商品説明】

Boundary Primaは3つのバッグから構成されています。リュックであるPrima Pack、カメラバッグであるVerge Case、小物入れであるFieldspaceです。

これら３つのアイテムを組み合わせることにより、さまざまなものを整理し、突然の荷物にも対応可能!!



★マグネット機能、YKK ストームガード、高品質の繊維が使用され、簡単に安心に出し入れ可能です !!



★日常使いから週末の旅行まで用途に合わせて使えます。

プリマシステムは25L~30Lまで収納可能。

バージケースはさらに10L拡張可能です。



★簡単に一度に整理できる

プリマシステムは仕事、旅行、写真などで別々のバッグを使用していた煩わしさを解決します!!



★内側の機能

プリマシステムの内側の素材はシリコンとPU素材をコーティングしているから衝撃を和らげ、丈夫でクリーニングしやすい。



#10 YKKストームガード はセンタージッパに使用されているからダッフルバッグのように簡単で使いやすい。



内側のストレッチ性メッシュポケットは、小さな荷物が中で散ってしまうのを防ぎます!!



★ノートパソコンスペース

15インチのノートパソコンが収容可能で、暴風・防水機能付き

マグネットドックによりフィールドスペースが中央に保たれ、より安全で整理しやすい。



【機能】

Prima Pack

・パッド入りのメインスリーブは、最大17インチのラップトップを安全に収納できます。

・磁気自動ロックバックルは楽に閉じます Prima System セキュリティを強化します。

・メトロカードや自転車のキーにすばやくアクセスできるように、上部のポケットの中に磁気キーチェーンドックが含まれています。

・隠されたRFIDセーフハウスポケットは、安全な旅行のためにパスポートと財布に合います。

・LFT™フォームハーネスは体を涼しく保ち、一日中快適に過ごせます。

・拡張可能なサイドポケットは32オンスを保持します。 水のボトル。

・クイックアクセストップポケットには、サングラスや電話を安全に保管するための柔らかいNywool™が並んでいます。

・フルレングスのフロントジッパーにより、メインコンパートメント全体にすばやくアクセスできます。

TF87

#Y706 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ 訳あり

BOUNDARY

Supply

Prima

System

リュック

鞄