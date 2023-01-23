『SymmetryGYDAベルト付きロングダウンコート【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 56分に出品され03月23日 01時 56分に終了予定です。即決価格は11,750円に設定されています。現在616件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 GYDA 今期新作ダウン ⟡.·

SymmetryGYDAベルト付きロングダウンコート



間違えて2つ購入してしまった為定価以下で出品致します



ブラック

フリーサイズ

タグ付き新品

フードは取り外し可能

ダウン90%、フェザー10%自宅保管の為神経質な方は御遠慮下さい。

小さく圧縮して発送させて頂きます。



ベルトのみ販売不可

カラー...ブラック

種類...ダウンコート/ジャケット

着丈...ロング

素材（詰め物）...ダウン



◆値下げ可能◆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ジェイダ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ SymmetryGYDAベルト付きロングダウンコート