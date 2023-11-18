『スタージュエリー クリスマス 冬 限定 腕時計 時計 ウォッチ 電池 ネイビー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 03時 06分に出品され03月13日 03時 06分に終了予定です。即決価格は11,900円に設定されています。現在69件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レディース＊スタージュエリー

ライトオンタイム 腕時計

2018年のクリスマス限定モデルです(❁ᴗ͈ˬᴗ͈)



2023/11/18＊

時計屋さんにて電池交換済みの為

お届け後に すぐにお使い頂けます！☺︎♡



付属品＊

専用ボックス・ギャランティーカード・取扱説明書



保証書付きの正規品となります。*



真ん中の星の部分がクルクルと回り、

キラキラして とっても可愛いです(˃̵ᴗ˂̵)❤︎

ブレスレット代わりにも◎



購入後、大事に大事にしており

大事にし過ぎて使用回数も少ないです☆



(とはいえ、新品ではないので ベルトの使用感や小傷などはご理解ください(＞人＜;))



ベルトは上品なネイビー(紺)なので

年齢や服装を問わず

素敵に合わせて頂けると思います(*´ㅈ｀*)♡



手首14cmの私は、2番目に小さい穴で

ちょうど良いサイズ感でした。☺︎



《商品説明》

Z: LIGHT ON TIME (NIGHT BLUE)

品番：2SW1022

素材：STEEL

詳細：マザーオブパール、クリスタルガラス

ムーブメント：クォーツ

日常生活用防水（3気圧）

ベルト：本牛革

文字盤形...ラウンド・丸形

ムーブメント…クォーツ・電池式

バンド...レザーバンド



☆-----------------☆



お写真と説明文をご確認の上での

即購入＊大歓迎です⑅◡̈*



大事に保管していたつもりですが

自宅保管品である事をご了承下さい。



ご購入(お支払い)頂ける時間帯にもよりますが、

当日もしくは明日の発送が可能です♡



※他のサイトにも掲載中の為、予告なく削除する場合がございますm(_ _)m 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>時計 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: スタージュエリー

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