『セルフォード ファーポケットリバーケープジャケット オフホワイト【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 09時 26分に出品され03月24日 09時 26分に終了予定です。即決価格は10,620円に設定されています。現在7件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 セルフォード

ファーポケットリバーケープジャケット

オフホワイト

※タグあり



着用回数1度のみ

今シーズンのコートです



GLOW 2023年１０月号 P36 掲載

美人百花 2023年１０月号 P36 掲載



ポケットがファーになったリバー仕立てのケープです。

昨年との違いはファーだけではなくホルターネック状に後身頃もつけてアウターとしてしっかり着て頂ける仕様に変更しました。

ウール混率90％の生地にうろこ加工を表面に施したて上品な艶感と柔らかさを出しました。

CHECKはオリジナルで生地を作っていて他の色もすべてオリジナルカラーで染めています。

フェイクファーも合わせて染めています。

ファー部分は毛の密度が高く、長い毛と短い毛の混合されたリッチ感のあるものを使用しています。

アームホールが広く、肩も身頃もゆったりしているので中に着るものを選ばず、さっと羽織れるアウターとしてお勧めです。



総丈64センチ

裄丈74センチ



着丈···ショート



カラー···ホワイト



フード···フードなし



季節感···秋



季節感···秋,冬



#ポンチョ #ポンチョコート #上品 #エレガント #セルフォード #セルフォードコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: セルフォード

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ セルフォード ファーポケットリバーケープジャケット オフホワイト