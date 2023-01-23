『希少サイズ！【DANTON】ウールモッサ シングルジャケット(42)紺 ラウンド【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 07時 16分に出品され03月28日 07時 16分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品番号 : 商品番号 : T-M00072

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希少な大きいサイズ！定番のラウンドカラージャケット。

素材は、密度が高く肉厚なウールモッサを使用。

レザーのくるみボタンもきれいな状態！





◯ アイテム

カラー : ネイビー 紺 NVY



素材 : ウール 79%、ポリエステル 21%、(別布)コットン 100%、(ボタン) 牛革 100%



DANTON ウールモッサ ラウンドカラーシングルジャケット 42 紺 くるみボタン 丸衿 ラウンドカラー ウールモッサ シングルジャケット ROUND COLLAR JACKET ショールカラージャケット 秋冬 アウター 定番 定番アウター





◯サイズ

42(メンズXLサイズ)

肩幅 : 約48cm

身幅 : 約58cm

着丈 : 約70cm

(平置き素人採寸)





◯状態

目立つ毛玉もなく、全体的にきれいな状態なのでまだまだお使いいただけます！

※あくまで中古ですのでご理解の上で

ご購入ご検討ください。





◯配送

簡易包装にて1~2日程度で発送いたします。





◯付属品

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24時間以内の発送を心がけております。



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素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ダントン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 希少サイズ！【DANTON】ウールモッサ

シングルジャケット(42)紺

ラウンド