『希少サイズ！【DANTON】ウールモッサ シングルジャケット(42)紺 ラウンド【お歳暮】』はヤフオクでから03月28日 07時 16分に出品され03月28日 07時 16分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在809件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
|商品のサイズ:
|XL(LL)
|ブランド:
|ダントン
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落札価格9425円
809 入札履歴
終了
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