『パタゴニア ジャクソン グレイシア ジャケット ダックダウンジャケット S【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月25日 11時 43分に出品され04月25日 11時 43分に終了予定です。即決価格は11,505円に設定されています。現在702件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 パタゴニア Patagonia 27950 Ws Jackson Glacier Jacket ジャクソン グレイシア ジャケット ダックダウンジャケット S ネイビー



【表記サイズ】

レディース:S

【実寸サイズ】

肩幅：約41cm

身幅：約49cm

着丈：約67cm

袖丈：約63cm

【素材】

表地:ポリエステル100％

裏地:ポリエステル100％

中綿:ダウン(ダックダウン)75％以上 フェザー25％

【色】

ネイビー

【仕様】

品番:27950

(株)パタゴニア・インターナショナル・インクの国内正規品

【状態】

使用感が少なく、かなり状態の良い商品です。

【備考】

セレクトショップ購入 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ パタゴニア

ジャクソン

グレイシア

ジャケット

ダックダウンジャケット

S