『PRIMALOFT 極寒用ジャケット スモール・レギュラー【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 01時 48分に出品され03月23日 01時 48分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在834件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高い保温性】

このジャケットは、極寒用に設計されており、PRIMALOFTの中綿を使用しています。優れた保温性を提供し、寒冷地での活動に最適です。



【耐久性のある素材】

シェルとライニングにはナイロン100%が使用されており、耐久性が高く、長期間の使用に耐えられます。日常の使用でも安心です。



【快適なフィット感】

スモール・レギュラーサイズ

- 色: コヨーテ

- 素材: ナイロン100%（シェルとライニング）

- 中綿: ポリエステル100%

- サイズ: スモール・レギュラー

- 胸囲: 33-37インチ

- 身長: 67-71インチ

- ブランド: PRIMALOFT



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ミリタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PRIMALOFT

極寒用ジャケット

スモール・レギュラー