『✨XLサイズ✨ウェレンステイン カモフラ柄 ダウンパーカ 超防寒 撥水加工【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 06時 14分に出品され04月01日 06時 14分に終了予定です。即決価格は9,516円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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★新品 定価約8万円 ドイツ発 ウェレンステイン【WELLENSTEYN】超防寒 テフロン撥水加工 カモフラ 迷彩柄 高機能ダウンジャケット/ダウンパーカ XLサイズです！



ドイツはハンブルグ生まれの本格的アウターウェアブランド「WELLENSTEYN（ウェレンステイン）」を代表する、最もポピュラーなフラグシップモデル。



着脱可能なフードや、ウエスト部分のアジャストベルト、パラシュートボタン採用や、左腕には”クロイツロゴ”のエンブレムが付くなど、細部の細かなディテールにまでとことん拘った作りです。



アッパーには、防水、防風、透湿性に優れたテフロン加工の施された高密度ポリエステル/ナイロンを採用。



中綿には保温性の高いグースダウンを90％、復元力の良いフェザーを10％と絶妙なバランスで配合した、軽くて温かく型崩れしない高機能な一着。



裏地には肌触りのよいマイクロボアが付き、極寒の地でも問題なく着用頂ける防寒性抜群の逸品です。



（素材）

表地：ポリエステル45％ ナイロン55％

中綿：ダウン90％ フェザー10％



（サイズ表記）

XL・・・とても大きいです！



（実寸）

身幅：58ｃｍ

袖丈：72ｃｍ

肩幅：50ｃｍ

着丈：72ｃｍ



【状態】

背中にわずかな擦れが有りますが、20cm位まで近づいてよく見ないとわからないレベルです。



それ以外は全体的には使用感の少ない美品と思います。



お写真を最後までご確認頂き判断をお願いいたします。



【購入先 】

国内大手リサイクルショップ 鑑定済の確実正規品です



◆発送時にはチャック付きビニール袋に入れて、サイズを小さくしてお送りしますが、開封すれば元に戻りますので、ご安心ください。



細部に見落としがあるかも知れません。

イメージ違い、色味が違うなど細かい所が気になる、完璧なものをお求めの方はご遠慮ください。



ご理解ある方のご購入をお待ちしております。



不明点や価格についての相談など、お気軽にコメント下さい。



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お得情報はこちら⇒#Mactarget3





カラー...ブラウン

素材(詰め物)...ダウン、フェザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL)

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ✨XLサイズ✨ウェレンステイン

カモフラ柄

ダウンパーカ

超防寒

撥水加工