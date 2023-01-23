『SmartTap PowerArQ(626Wh)【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 11時 24分に出品され03月22日 11時 24分に終了予定です。即決価格は12,350円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 SmartTap PowerArQ

(626Wh/174,000mAh/3.6V/正弦波 100V 日本仕様)



購入しましたがあまり使う機会が無かった為出品します。キャンプで3度使用しました。

本体の状態は良く、バッテリーの減りも問題ないかと思います。



付属品:ACアダプター電源のみ



家庭用扇風機や電気毛布など充分に使用できます。

本体と電源アダプターのみの出品です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>望遠鏡・光学機器>>>その他 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: パワーアーク