『【新品】シャープ 加湿空気清浄機 KI-PX70 プラズマクラスターNEXT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 35分に出品され03月29日 17時 35分に終了予定です。即決価格は18,216円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|シャープ
シャープ 加湿 空気清浄機 KC-R50-W プラズマクラスター 7000
¥ 8190
新品未開封未使用 アトモスフィア スカイ 空気清浄機
¥ 45900
【ゴルゴSHOP様専用】
¥ 11500
家庭用酸素発生器
¥ 12870
インフルエンザ 除菌 エアネスⅡ【オゾン発生機】臭い、菌、ウイルスに！
¥ 11000
22年製 パナソニックFE-KXU05 加湿器 気化式 ナノイー搭載
¥ 7800
未使用品 Panasonic 加湿空気清浄機 F-VC70XK ホワイト
¥ 12675
OHNIT 爽やかイオンプラス CS-4 オゾン除菌消臭器 ピンク
¥ 10075
Y☆702 Dyson Pure Cool Link TP03 WS
¥ 10400
アムウェイ Amway アトモスフィアスカイ ミニ 空気清浄機
¥ 18400
dyson pure cool DP04 扇風機空気清浄機
¥ 10920
Panasonic MS-DH210-K 脱臭機 ハンガー
¥ 9750
Dyson ダイソン Pure Hot + Cool HP03 2018年製
¥ 10595
【新品未使用】タムラテコ オゾン発生器 BT-180H
¥ 101244
Y★780 Dyson ダイソン Pure Hot+Cool HP04
¥ 11700
T☆H☆X様 Amway アトモスフィアミニ 空気清浄機 21年製
¥ 18000
八1854【美品】Panasonic 空気清浄機 ジアイーノ 塩タブレット付き
¥ 11111
未開封 空気清浄機 SHARP プラズマクラスター WHITE
¥ 11700
落札価格18216円
931 入札履歴
終了
オークファンの無料会員に登録すれば
一度検索した商品をお気に入り登録可能。
マイブックマーク機能で
いつでもすぐに登録した商品を
見返すことができます。
既に会員の方はこちらからログインをお願いいたします
「同じ商品を出品する」機能のご利用には
オークファン会員登録が必要です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額8,800円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！
オークションで稼ぐための人気機能！
「期間おまとめ検索」を使えば、複数月をまたいだ指定期間の相場検索が可能です。レアな商品の相場や過去の出品数をまとめて確認できます。
さらに、オークファンプレミアムに登録すると最大過去10年分の相場データが月1,200回まで閲覧可能です。
価格を表示するには、
オークファンプレミアム（月額2,200円/税込）の登録が必要です。
まずはお試し！！初月無料で過去の落札相場を確認！