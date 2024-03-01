『【新品】シャープ 加湿空気清浄機 KI-PX70 プラズマクラスターNEXT【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 17時 35分に出品され03月29日 17時 35分に終了予定です。即決価格は18,216円に設定されています。現在931件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【新品未使用】シャープ 加湿空気清浄機 KI-PX70 プラズマクラスターNEXT ホワイト



花粉の季節にはプラズマクラスターのシャープがおすすめ！！



◯メーカー(ブランド)：SHARP シャープ

◯型番：KI-PX70-W

◯色：ホワイト





おすすめ畳数 ～16畳 花粉 Pm2.5対応



■プラズマクラスターNEXT搭載

■大風量＆循環気流

遠くのホコリも引きよせるスピード循環気流

■たっぷり加湿

独自の加湿構造で、高い加湿性能を実現

■「飛沫粒子モード」を搭載

■COCORO AIR搭載/ストッパー付きキャスター





◯仕様

・浄化方式：「プラズマクラスターNEXT」空中浄化&フィルター浄化

・プラズマクラスター適用床面積：約16畳（約26m2）

・加湿方式：気化方式

・加湿能力：最大 750mL/h

・水タンク容量：約3.2L

・待機時消費電力（Ｗ）：約1.2（約1.4）

・外形寸法（mm）：幅395×奥行265×高さ650

・質量（kg）：約12

・電源コード長さ（m）：約1.8

・フィルター：静電HEPAフィルター（交換目安：約10年）

ダブル脱臭フィルター（交換目安：約10年）

抗菌・防カビホコリブロックプレフィルター使い捨てプレフィルター（3枚）

・空気清浄：清浄時間：8畳 / 9分

空気清浄適用床面積（目安）：～31畳（51m2）



◯商品状態

・購入時期：2024.3

・【新品・未使用】の商品です。



■メーカー保証1年つき

※2024年3月より1年間

※購入証明としての領収書も商品とともに発送します。





#シャープ #SHARP #4974019203904







24-0129 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: シャープ