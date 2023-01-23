『新品タグなしパラスパレスパウダーウールコート45rpm スタンプアンドダイアリー【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月07日 23時 22分に出品され03月07日 23時 22分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在81件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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パラスパレス



新品タグなし



パウダーウールコート



定価42,900円



size０(フリーサイズ)



カラー ベージュ





パラスパレスのパウダーウールコート



インナーを変えて春先まで着られる着回し抜群のコート



ゆったりしたドルマンシルエットで着心地が楽チンなデザイン



ドルマンデザインですが、ブカブカな感じではなく膨らんで見えません



フードはコンパクトなので子供っぽくありませんよ



フードのビーズや、袖口の折り返しに別生地使いをしていたりとパラスのこだわりを感じられるコート



ボタンの大きさを変えてデザインのアクセントにしています



スヌードやマフラーとも相性の良いデザイン



購入したままの状態でクローゼット保管品



気に入って下さった方にお譲りしたいと思います





細かなことが気になる神経質な方や、細かな質問をされる方はお店で新品をご購入くださいね





受け取り評価の遅い方やしない方のご購入はお断りします！





スムーズで気持ちの良いお取り引きの出来る方のみ、どうぞよろしくお願いいたします







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着丈...ショート



カラー...ベージュ

フード...フードあり（取外し不可）

季節感...春, 秋



季節感...春, 秋, 冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: パラスパレス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品タグなしパラスパレスパウダーウールコート45rpm

スタンプアンドダイアリー