『【韓国限定発売】THE NORTH FACE ヌプシNUPTSE サイズM【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月03日 11時 23分に出品され05月03日 11時 23分に終了予定です。即決価格は11,000円に設定されています。現在438件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。茨城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド

THE NORTH FACE

ノースフェイス



サイズ

95（M）



素材

画像参照



状態

1回着用



韓国明洞店で購入しております。



その他注意事項

自宅保管しています。細かいデザインは写真でご確認ください。

一気に気温が下がりダウンをおろしましたが、サイズアウトしてしまってました。。。



カラー···グレー



素材(詰め物)···ダウン



汚れ・破れ・臭いなど···なし 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【韓国限定発売】THE

NORTH

FACE

ヌプシNUPTSE

サイズM